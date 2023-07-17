Дональд Трамп заявил о намерении добиться мира между РФ и Украиной в случае победы на выборах

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Экс-президент США считает, что если вновь займет кресло Байдена, то остановит украинский кризис за один день.

Бывший лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, как бы он остановил конфликт на Украине, если бы снова занял президентское кресло. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Я бы сказал Зеленскому: «Хватит, ты должен заключить соглашение», — заявил экс-президент.

Бизнесмен напомнил, что у него были хорошие отношения, как с Зеленским, так и с лидером России Путиным. Трамп уверен, что смог бы в течение одного дня завершить конфликт.

Дональд также заявил, что он бы предупредил президента России о том, что США готовы предоставить Украине еще больше военной помощи в случае эскалации конфликта. Однако Москва уже не один раз указывала на то, что готова к переговорам, в отличие от Киева, который до сих пор упирается.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко предположил, когда начнутся переговоры РФ и Украины.