Доли «Балтики» и российской «дочки» Danone переданы во временное управление РФ

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Компании пополнили список переданных под внешнее российское управление активов, в который раньше попали Fortum и Uniper.

Доли пивоваренной компании «Балтика» и российского дочернего предприятия Danone переданы во временное управление Росимущества. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, под внешнее российское управление переходят акции «Данон Россия», принадлежащие Produits Laitiers Frais Est Europe, и акции «Балтики», принадлежащие компаниям Carlsberg Sverige Aktiebolag («дочка» датского концерна Carlsberg), ООО «Хоппи Юнион» и Carlsberg Deurschland GmbH (немецкая «дочка» Carlsberg).

Таким образом, компании «Данон Россия» и «Балтика» пополнили список активов, переданных во временное управление Росимуществу в рамках президентского указа от 25 апреля 2023 года. До этого в нем находились лишь генерирующие компании Fortum и Uniper.

Президент РФ Владимир Путин 25 апреля подписал указ, согласно которому могут приниматься ответные меры в случае изъятия российских активов за рубежом. В документе отмечено, что при изъятии или ограничении прав на российское имущество за рубежом может вводиться внешнее управление на активы недружественных стран в России. Согласно указу, соответствующие меры касаются конфискации имущества российских граждан и компаний.

Сразу после публикации указа было объявлено о переходе активов немецкой компании Uniper и финской Fortum во временное управление Росимущества. Мера стала ответом на национализацию западными странами зарубежных активов «Роснефти» и «Газпрома».

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