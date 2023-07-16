Пилот трагически погиб во время авиационного шоу в Финляндии

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Летчик выполнял трюки в рамках своей программы, но что-то пошло не так.

Летчик погиб в разгар авиационного шоу в финском городе Коувола. Все произошло во время демонстрации фигуры высшего пилотажа.

Предварительно установлено, что воздушное судно упало в лесу вблизи аэропорта Силланпяя. Об этом сообщил местный портал Yle ссылаясь на данные правоохранительных органов.

«Человек, управлявший пилотажным самолетом, погиб в результате авиакатастрофы», — сообщает издание.

Полицейские уже начали расследование происшествия на месте инцидента. Известно, что зрители не подверглись опасности и все гости шоу отделались легким испугом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при крушении легкомоторного самолета на западе Австрии в районе Пинцгау погибло два человека. Воздушное судно при ударе о землю развалилось на части и загорелось. Трагедия произошла в 11:00 по Москве возле парковки на трассе недалеко от коммуны Брук-ан-дер-Глокнерштрассе.