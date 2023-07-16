Британский принц Джордж вопреки многовековой традиции не будет служить в армии

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Родители наследника престола намерены дать сыну «нормальное» воспитание.

Принц Джордж Уэльский, старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, второй в очереди на наследование британского престола не собирается служить в армии вопреки многовековой традиции. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что принцу, которому 22 июля исполнится десять лет, будет позволено обойти службу в вооруженных силах, если он сам того пожелает. Как оказалось, родители Джорджа хотят дать сыну «нормальное» воспитание, которое подразумевает «свободу следовать своим собственным интересам по мере взросления».

Так, в прошлом месяце девятилетнего принца заметили, когда он с родителями осматривал Итонский колледж. Это вызвало предположение, что Джордж может пойти по стопам своего отца в элитную школу.

Между тем, отмечает издание, «уклонение» от службы в армии было бы «значительным отступлением» от традиций королевской семьи, поскольку монарх является главнокомандующим британскими войсками. Отец, дядя, дедушка, прабабушка и прадед Джорджа служили в армии, придерживаясь многовековой традиции, говорится в статье.

Приводится также цитата историка Доминика Сэндбрука, который заявил, что традиция вступления членов королевской семьи в вооруженные силы придает «решающую легитимность монархии».

Однако родители Джорджа считают, что сейчас «другие правила», и их наследнику не обязательно следовать «старой формуле», по которой он сначала должен отслужить в армии, а затем стать королем.

Сам Джордж, как отмечается, проявил интерес к военной технике на недавнем Международном авиационном показе Royal International Air Tattoo. Юному принцу доверили поднять рампу на транспортном самолете C-17, и он был рад сесть в кабину и «щелкнуть переключателями».

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