«Рыбу Судного дня», приносящую беды, обнаружили у берегов Тайваня

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Sauer

Глубоководный океанский монстр неожиданно встретился дайверам у самой поверхности.

Дайверы у берегов Тайваня наткнулись на огромную глубоководную рыбу-весло, которую иначе называют «рыбой Судного дня» и «рыбой землетрясения». Кадры с монстроподобным обитателем океанских глубин набирают тысячи просмотров в сети.

Отмечается, что гигантскую рыбину обнаружили у самой поверхности моря, что нетипично для этой разновидности. Дайверы предположили, что рыба-весло приплыла на мелководье, чтобы умереть: на ее теле они увидели несколько свежих шрамов похожих на укусы бразильской светящейся акулы.

Однако у местных жителей иная, не столь прозаическая, версия. Они уверены, что вот-вот в регионе разразится землетрясение, так как рыба-весло якобы всегда всплывает к поверхности непосредственно перед катаклизмом.

По форме и размерам «рыба Судного дня» напоминает морского змея (может достигать 11 метров в длину — Прим. ред.) и в японской мифологии считается предвестником землетрясений и бед.

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