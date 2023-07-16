«Из-за океана»: Путин заявил о беспрекословном подчинении европейских политиков

Путин: европейские политики делают все, что говорят им из-за океана

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

А что, если США прикажут повеситься их «марионеткам»? И какая выгода от этого американской стороне? Президент ответил.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал поведение европейских политиков, которые, как кажется, готовы выполнять абсолютно все, без исключений, указания США. Своим ироничным мнением на этот счет глава государства поделился в эфире федерального канала.

Сложилось впечатление, признался Путин, что в Европе беспрекословно выполняют все, что скажут «из-за океана». Иногда это подчинение достигает абсурда.

«Если им завтра скажут: „Мы решили всех вас повесить“, то они, потупив взгляд и удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: „Можно ли это сделать на веревках национального производства?“», — прокомментировал президент.

Продолжая развивать эту тему Путин предположил, что Штаты откажут политикам из Европы в последней воле, так как для американской стороны изготовление таких веревок стало бы «крупным заказом для текстильной промышленности», от которого бы Вашингтон точно не отказался бы.

Москва неоднократно обращала внимание мировой общественности на попытки США стать мировым гегемоном путем подавления других государств, в том числе своих же союзников.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о планах РФ изучать трофейную западную технику.