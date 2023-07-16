Вдова Пьера Нарцисса призналась, что было «не так» с гробом артиста: «Отдали со скидкой»

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Женщина до сих пор тяжело переживает утрату. Похоронный процесс отнял слишком много сил.

Певец Пьер Нарцисс умер больше года назад. Но за это время его вдова Валерия Калачева до сих пор не оправилась от утраты.

Отношения артиста и его жены всегда были сложными. Бывало такое, что они любили друг друга до беспамятства, а порой открыто скандалили прямо в эфирах федеральных каналов. По итогу пара развелась, но они все равно продолжала тесно общаться.

Как-то раз женщина призналась в эфире одного из федеральных каналов, что во время ссоры они порвали свидетельство о браке, но все равно оставались семьей. И когда вдова Нарцисса узнала о его смерти, то выпала из жизни на пару дней. Но позже взяла себя в руки и начала заниматься похоронами.

По окончании процессии ходило много слухов, в том числе не очень приятных. Кто-то, в частности, возмущался гробом Нарцисса и требовал пояснить, почему выбор пал на белоснежный, почему его якобы подменяли перед церемонией. Хейтерам все было «не так» и все «не то».

«За гроб мы отдали 580 тысяч, он был очень хороший. А так стоил почти миллион, но нам с производства прямо привезли. Плюс земля», — призналась Калачева.

По словам вдовы, на похороны потратили около миллиона рублей. Но точную сумму она отказалась называть. Женщина очень хотела, что их дочь увидела, насколько сильно певца любят в России.

Дочь пары Каролина-Кристель призналась, что ей было очень больно терять отца. Ей хочется верить в то, что он до сих пор жив. Иногда она даже пересушивает голосовые сообщения от папы. Девушка хранит вещи артиста. Это его любимая кепка и кулон.

Наследница Нарцисса призналась, что за день до этого она общалась с отцом. И ничего не предвещало беды. А через сутки ее мать преподнесла ей грустную новость.

«Когда я увидела маму, то по ее взгляду поняла все. Просто тихо ушла в комнату свою и заплакала. Это были самые ужасные минуты», — сказала Каролина-Кристель.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что директор покойного Пьера Нарцисса объяснил задержание его «любовницы».