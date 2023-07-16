Мужчина и младенец погибли при обрушении восьмиэтажного дома в Египте

Al-Masry Al-Youm: в Египте обрушился дом, два человека погибли и 13 пострадали

Фото: www.globallookpress.com / Fayed El-Geziry

Сообщается также о 13 пострадавших. Разбор завалов продолжается.

В египетском городе Рашид, расположенном в провинции Бухейра, обрушился восьмиэтажный дом. В результате инцидента погибли два человека и 13 получили травмы. Об этом сообщило издание Al-Masry Al-Youm.

Уточняется, что под завалами скончались 38-летний мужчина и десятимесячный ребенок. Подробной информации о состоянии остальных пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, поиск людей в руинах продолжается.

Вокруг обрушившегося здания сооружен кордон безопасности. На месте дежурят машины скорой помощи и силы гражданской обороны. Что случилось со зданием — на данный момент не известно.

На севере страны 26 июня обрушилось 13-этажное здание. Из-под завалов спасатели вытащили тела троих человек. Позже число жертв увеличилось до девяти погибших. Известно, что на первом этаже многоэтажного дома располагался супермаркет, на который и пришелся основной удар.

Ранее 5-tv.ru писал, что очевидец рассказал об унесенном в море домике в Туапсе.