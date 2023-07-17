Примирение или пиар? Суханкина готова наладить отношения с Гулькиной
Певица Маргарита Суханкина готова помириться с коллегой Наталией Гулькиной
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певицы враждовали много лет.
Маргарита Суханкина и Наталия Гулькина находятся в очень напряженных отношениях уже без малого 12 лет, они пытаются не пересекаться друг с другом лишний раз и не общаться. Но теперь Суханкина, похоже, готова наконец зарыть топор войны, о чем она и рассказала изданию PROZVEZD.
В 1986 году была основана группа «Мираж» — коллектив сменил много солисток, но первыми участницами были Маргарита Суханкина и Светлана Разина. А в 1987 году в состав группы пришла Наталия Гулькина и отработала всего один год, ибо решила сосредоточиться на сольной карьере.
И все бы ничего, но в 2005 году Гулькина снова вернулась, что и привело к конфликту с Суханкиной. Девушки ссорились между собой постоянно, скандалы не прекращались, что послужило причиной того, что Гулькина ушла из группы во второй раз.
Наталия Гулькина.
Но теперь Маргарита Суханкина признается, что не держит зла на коллегу и забыла все обиды. Она подчеркнула, что из-за ненависти можно заболеть, потому что это отравляющее чувство, поэтому она хотела бы, чтобы Наталия на нее не обижалась. Звезда считает, что давно прошло время ссор.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что у Маргариты Суханкиной выпадают волосы на фоне болезни.