Из порта Одессы вышло последнее судно перед завершением зерновой сделки

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Срок действия черноморской зерновой инициативы истекает 17 июня.

Последнее судно с грузом в рамках зерновой сделки вышло утром 16 июля из порта Одессы. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что на борту судна — 15,3 тонны рапса и 23,5 тысячи тонн кукурузы, которые должны прибыть в Нидерланды.

Данное судно — последнее, которому 28 июня выдали разрешение от Совместного координационного центра (СКЦ) на проход через Босфор в Одессу. После этого разрешений на проход судов российские инспекторы не выдавали. Срок действия черноморской зерновой инициативы истекает 17 июня.

Накануне президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой отметил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия — ООН, до сих пор не выполнены. До этого президент РФ подчеркивал, что российская сторона продлит зерновую сделку лишь после выполнения данных ей обещаний.

Ранее 5-tv.ru рассказал, приостановит ли Россия свое участие в зерновой сделке.