«Нужно всему учиться заново»: Агутин чуть не умер из-за алкоголя
Леонид Агутин чуть не умер из-за алкоголя
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
Знаменитый певец празднует свой 55-летний юбилей, однако всего этого могло и не быть из-за одной пагубной привычки.
Заслуженный артист РФ Леонид Агутин никогда не скрывал, что в начале карьеры злоупотреблял алкоголем. Он помогал исполнителю расслабиться, но однажды чуть не сгубил. Об этом певец рассказал в беседе с изданием prozvezd.info.
По словам супруга певицы Анжелики Варум, сейчас он занимается спортом больше, чем пьет. Однако так было не всегда. Последний срыв случился у него в феврале.
«На День влюбленных мы с друзьями так наклюкались. Очень серьезно прямо, что со мной редко бывает в последнее время», — признался Агутин.
По словам музыканта, в молодости состояние алкогольного опьянения было для него вполне обычным. Он успевал выпить и в пути между городами, и в перерывах между съемками. К счастью, Агутин вовремя задумался о своем будущем.
«А потом наступает такой момент, когда ты понимаешь, что это уже невозможно. Потому что: „Или ты продолжаешь так жить, в результате — смерть преждевременная. Или же нужно всему учиться заново"»— поделился он.
Артист в 40 лет начал новую жизнь. Теперь после выступлений он предпочитает газету и здоровый сон. По словам звезды, такой расклад устраивает его куда больше.
Ранее 5-tv.ru писал, что певица МакSим записала видео и призналась в алкогольной зависимости.