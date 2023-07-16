«Расступитесь все»: Меган Маркл опозорилась на рынке

Фото: www.globallookpress.com / Rota

Королевская особа нарушила все правила санитарии.

Невестка британского короля Карла III Меган Маркл посетила фермерский рынок в городе Монтесито, штат Калифорния. Экс-актриса пришла в общественное место в не сопровождении мужа, а охранника. Она приобрела букет свежих цветов, который тут же спрятала в большую соломенную сумку, а также попробовала и купила мед, сообщает Daily Mail.

Герцогиня Сассекская попала в объектив фотографа. Но публика считает, что это неслучайно. Так как все права на кадры с Маркл от папарацци, публикующиеся в сети, принадлежат фотоагенству Backgrid.

У этой организации есть эксклюзивный контракт с королевской парой: только им позволено снимать Меган и Гарри на улицах. Получившиеся фото агенство продают СМИ за определенную сумму и имеют с этого выручку.

Подписчики уже посчитали такой «выход в народ» — позорным действием, так как ее поступок неискренний, ибо Маркл сама организовала съемку и тщательно к ней подготовилась, а не просто решила попробовать себя в роли «обычного человека, закупающего еду на рынке».

К тому же, что на ярмарке звезда нарушила правила, она привела с собой своего пса бороды бигль, несмотря на то, что вход с собаками на рынок воспрещен, поскольку является полной антисанитарией.

«Вдобавок к биглю и охраннику выписала фотографа»;

«Пришла королевская особа. Расступитесь все», — пишут пользователи под фото.

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