Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел оказался в смертельной опасности

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл указал на злодеяние киевского режима в своем обращении. Вмешаются ли в ситуацию другие религиозные представители?

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел сейчас находится в большой опасности, если не сказать в смертельной. Киевский режим отправил священнослужителя в следственный изолятор. Мужчине 62 года, и он страдает тяжелыми заболеваниями, включая сахарный диабет. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл публично поддержал своего украинского коллегу. Также он обратился к Представителям Поместных Православных Церквей, ряду религиозных деятелей, включая Папу Римского Франциска.

Патриарх Кирилл сообщил о преследовании митрополита Павла в Украине представителям ООН. Его обращение опубликовали на сайте РПЦ.

«С большой тревогой отмечаю, что изменение меры пресечения митрополиту Павлу, человеку, находящемуся в преклонных годах, с домашнего ареста на помещение его под стражу грозит ему серьезным ухудшением здоровья и может привести к его смерти в следственном изоляторе», — подчеркивал Патриарх.

Священнослужитель отметил, что православный деятель не может и не должен подвергаться таким репрессиям за свои религиозные убеждения. Также Патриарх Кирилл попросил обратить внимание на то, что на Украине идут гонения на каноническую УПЦ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что наместника Киево-Печерской лавры отправили под стражу.