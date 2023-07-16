В Гарварде нашли химический коктейль, который «отменяет» старение: как это работает

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Первый шаг на пути к бессмертию уже сделан? Что будет дальше?

Ученые из Гарвардской медицинской школы собрали коктейль из шести специальных химических смесей. По идее он может перенастроить клетки человека так, чтобы отменить старение.

Портал Naked Science отметил, что эксперимент уже провели на лабораторных мышах. Ученые, которые работали над созданием коктейля, говорят, что смесь полностью безопасна, не оказывает негативных эффектов и никак не влияет на ДНК.

История уже знает моменты, когда использовались генно-терапевтические коктейли. В 2019 году исследователи из Гарварда вводили животным специальные вирусные конструкции. Цель эксперимента заключалась в том, чтобы вылечить четыре болезни, которые чаще появляются в зрелом возрасте. Речь идет об ожирении, диабете, почечной и сердечной недостаточности. Лучшими специализированными коктейлем считалась пара FGF21 и TGFB1. Именно эта смесь давала наилучший результат. FGF21 и TGFB1 позволяла смягчить симптомы возрастных болезней.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые заявили о возможности лечения рака с помощью коронавируса.