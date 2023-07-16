«Папа, прости»: почему мечтам самой юной художницы СССР не суждено было сбыться

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В память о себе девочка оставила большое творческое наследие.

В декабре 1977 года в Полтаве в семье дирижера Виктории и члена Союза художников Евгения на свет появилась Саша Путря. Родители души не чаяли в дочке, а знакомые указывали на ее особенную связь с отцом-живописцем. По его стопам девочка и пошла.

Первые шаги у маленькой Саши стали получаться в три года. Она могла часами сидеть с фломастерами, карандашами и кистями, категорически отказываясь от академических основ рисунка, которым ее хотел обучить отец. У девочки было свое талантливое видение и мечта — стать великой художницей. Однако самому заветному желанию Саши было не суждено сбыться. О трагической истории самой юной художницы СССР рассказал портал Мел.

Ей остался месяц

Саша развивалась заметно быстрее своих сверстников, а игры с ними ей заменяло искусство. В свободное время она читала, рисовала, писала стихи, лепила из глины. Сашу считали до безумия талантливым ребенком.

Девочке исполнилось пять лет, когда она начала жаловаться на плохое самочувствие. Родители не сразу отреагировали на состояние абсолютно здорового ребенка, но все-таки обратились к врачу. После медицинских исследований причина была установлена — семье огласили страшный диагноз «лейкемия» и дали неутешительный прогноз. По словам специалистов, Саша не должна была прожить дальше месяца.

Верила в сказку

Юная художница перестала обращать внимание на проявления болезни и стала рисовать еще больше. Родители оценивали ее состояние по количеству рисунков за день, а врачи удивлялись стойкости маленькой девочки — после болезненных процедур она собирала других пациентов в своей палате и рассказывала им сказки.

Прогноз врачей не сбылся. Саша окончила первый класс, но дальше ходить в школу уже не смогла. Учителя приходили к ней домой. В перерывах от уроков и обследований ребенок собирала библиотеку и с удовольствие посещала музеи. Девочка успела написать две книги, наполненные стихотворениями ее сочинения, и нарисовала более 2,3 тысячи рисунков.

«Папа? Прости меня…»

В 1989 году состояние Саши начало резко ухудшаться. Она была госпитализирована и последние дни провела в больнице. Последние свои картины она нарисовала в 11 лет — это автопортрет и изображение папиной руки. Девочка попросила отца приложить ладонь к бумаге обвела ее. Дополни работу она своей маленькой ручкой в папиной ладошке и звездным небом. Скончалась Саша через два дня после завершения рисунка на 12-м году жизни.

«Папа? Ты прости меня… За все…» — вспоминали родители ее последние слова.

Отец Саши в одном из интервью рассказывал, что дочь еще долго приходила к нему во снах после смерти. Девочка была растеряна, не знала, куда попала, но на боль не жаловалась, вспоминал он. Евгений с тех пор раз в неделю приходил в гости к ребенку на кладбище и зарисовывал все сны с дочкой.

Александра Путря после смерти получила четыре награды. В разных странах было организовано 112 выставок ее работ, а в Полтаве появилась Детская художественная галерея имени Путри.