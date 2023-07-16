«Я был ей верен»: Маликов назвал причину расставания с Натальей Ветлицкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Юрий Варшавский

По словам артиста, было много возможностей предать любимую, но он этого не сделал. Почему?

В новом интервью певец Дмитрий Маликов вспомнил начало своей эстрадной карьеры. По словам артиста, в ту пору он не особо влюблялся. Однако, по словам певца, была та самая, которая захватила его внимание и сердце полностью.

«Я встретил девочку 18-летнюю, в нее влюбился и встречался с ней три с половиной года. Ветлицкая… А больше я никого не встречал. Я был ей верен. Она выступала со мной вместе в коллективе… И, собственно говоря, мне было не до каких-то там романов, хотя было полно возможностей и девчонок…» — вспомнил Маликов в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Маликов согласился с тем, что в то время Ветлицкая был одной из самых красивых девушек страны. Никаких измен избраннице он, по его заверению, не допускал.

Артист признался, что причина расставания была в их непохожести.

«Мы просто оказались разными людьми», — заявил он.

Однако всех деталей исполнитель хита «Ты моей никогда не будешь» уже не помнит, так как почти три десятилетия он счастлив с Еленой Изаксон. Первая их встреча состоялась в 1992 году, и только через восемь лет, после рождения наследницы Стефании, они официально оформили отношения. Пять лет назад у пары появился сын Марк, рожденный от суррогатной матери.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стефания Маликова едва не осталась без папы.