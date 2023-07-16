«Заглянуть вовнутрь»: Путин заявил о планах РФ изучать трофейную западную технику

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Поставляемое США и их союзниками вооружение само идет в руки российской армии. Почему бы не воспользоваться этим?

Глава РФ Владимир Путин сообщил о планах российской стороны изучать уничтоженную в зоне СВО западную технику. По его словам, у страны посвилась возможность рассмотреть иностранные экземпляры изнутри. Вдруг в них есть что-то интересное.

«Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, — ну почему нет?» — прокомментировал глава государства в эфире федерального канала.

Путин обратил внимание на то, что в арсенале армии России есть современная и эффективная техника — например, танк Т-90 «Прорыв». По словам президента, его, без привлечения, можно назвать «лучшим танком в мире».

Исходя из последних сводок, ВС РФ могут присваивать себе трофеи с поля боя в больших количествах. 13 июля Путин рассказал, что всего за несколько недель противник потерял 311 танков, среди которых значительное число — это немецкие Leopard.

Глава РФ сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России предложили устроить выставку пораженной техники у посольств стран НАТО.