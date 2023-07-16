«Продам свой жир с боков»: похудевшая почти на 40 килограммов Мамаева оголила кости

Фото: www.globallookpress.com / City News Moskva

Пару лет назад избавление об лишних объемов стало главной целью бывшей модели. Добилась ли она желаемых результатов?

Экс-супруга футболиста Павла Мамаева Алана похвасталась подтянутой фигурой после похудения. В своей социальной сети она опубликовала снимок в купальнике, чем спровоцировала волну обсуждений.

Предельный вес Мамаевой достигал 90 килограммов, но пышные формы не радовали ее. Женщина решила взять себя в руки и привести в форму, однако, считают некоторые подписчики, Мамева переусердствовала в погоне за стройным телом.

«Продам свой жир с боков»;

«Ходячий труп»;

«У дистрофиков узловатые старческие пальцы», — пишут пользователи в сети.

Алана Мамаева. Фото: Instagram* / alana_mamaeva

По словам самой Мамевой, сброс веса в один момент стал главной целью ее жизни. С лишними килограммами она не могла принять себя и показаться на людях, избегала зеркала и выходов на улицу, даже впала в отчаянье и депрессию.

Известно, что на пути к совершенству Мамевой пришлось несколько раз лечь под нож хирургов — она изменила форму носа, грудь, да и от «жировых ловушек» избавлялась с помощью операций. После липосакции она делилась результатом с поклонниками. Общими усилиями диетологов и хирургов ей удалось избавиться почти от 40 килограммов.

Алана Мамаева похвасталась подтянутой фигурой. Фото: Instagram* / alana_mamaeva

Со спортсменом Мамаева развелась в 2021 году. Модель неоднократно подозревала мужа в изменах, но точкой кипения стали слухи о романе футболиста с испанкой Ирен Гарсия во время соборов. После расторжения брака суд решил оставить их общую дочь с мамой. Отцу были назначены алименты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алана Мамаева снова судится с Павлом Мамаевым за имущество.

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