Выглядело трогательно: Ольга Орлова показала редкие кадры с мужем

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / olgaorlova1311; 5-tv.ru

Также на видео попали и домашние питомцы теледивы.

Телеведущая Ольга Орлова поделилась роликом, куда попал ее муж Валерий. Эту публикацию экс-солистка группы «Блестящие» выложила в своем блоге.

Звезда «Дома-2» вышла замуж во второй раз два года назад. Первое время предприниматель изредка мелькал на снимках и видео в соцсетях звезды, но потом и вовсе перестал. Как рассказала Орлова позже, ее супруг не стремится к публичности.

Поэтому новый ролик с мужем большая редкость для блога знаменитости. На кадрах заметно, как Орлова с удовольствием проводит время во дворе своего дома с любимым. Вместе с ними на свежем воздухе были и питомцы — четыре собаки и кошка.

Мужчина стоял на дорожке, ведущей к дому, и ласково трепал за ухо одну из собак. Это выглядело трогательно. Стоит отметить, что питомцев Ольга называет не иначе, как своими детьми. Собаки даже спят в постели Орловой.

Как-то поклонники интересовались, почему в комнате теледивы не нашлось места для дочери Анны. Женщина ответила, что ее комната не подходит для малютки, поскольку в ней всегда низкая температура воздуха.

45-летняя ведущая реалити-шоу родила девочку в феврале этого года. Во время последней беременности женщину подозревали в том, что она разыгрывает спектакль и на самом деле не вынашивает ребенка сама, а ее живот — накладной. Однако звезда показала свое изменившееся тело после родов в купальнике.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Орлова после беременности пытается избавиться от живота.

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