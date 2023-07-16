Беременность на двоих: история сиамских близнецов, одна из которых смогла родить

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Всю жизнь сестры не могли поделить ребенка, и только после их смерти наконец все точки были расставлены.

Рождение сиамских близнецов, сестер Рози и Джозефа Блажек стало сенсацией в XIX веке, пишет издание «Мел». Несмотря на то, что их мать хотела отказаться от детей, девочка удалось остаться в семье. И по медицинским показателям они были абсолютно здоровы.

Этот случай стал уникальным. Ведь впредь врачи фиксировали только ситуации, когда у детей срастались мягкие ткани, а в этот раз — близняшки срослись костями. У них переплеталась хрящевая связка возле позвоночника, начиная с девятого позвонка и заканчивая костью малого таза, но все жизненно важные органы были разделены.

Девочки росли здоровыми, но необыкновенными детишками. Их характеры сильно отличались — Рози была шумной, веселой, активной и с хорошим чувством юмора. Джозефа же была полной ее противоположностью — очень тихой и скромной. Малышки ходили в обычную школу и занимались музыкой. Со временем их хобби переросло в источник заработка денег, они давали камерные концерты.

Беременность одной из сестер

В 1906 году Рози влюбилась. Девушка познакомилась с офицером, который вскружил ей голову. Это не понравилось скромной близняшке. Она была против связи сестры с мужчинами.

В 1910 году звезд сцены госпитализировали в отделение хирургии с сильной болью внизу живота. Как оказалось, Рози забеременела. От этой новости французская пресса взорвалась. Музыкальная репутация рухнула в один момент. Люди стали думать и анализировать, как такое могло произойти? Что в момент зачатия делала Джозефа?

Ходили сплетни, что сестру якобы накачали чем-то, чтобы она не видела процесс. Но, кроме самих родственниц, правду не знал никто. У Рози и Джозефы естественным путем родился абсолютно здоровый мальчик. Его назвали Францем в честь первой любви Рози. Обе сестры вскармливали его собственным молоком.

К слову, Франц-старший все же взял в жены веселую близняшку. Через несколько лет Джозефа тоже нашла своего суженого, правда, пожениться у них так и не вышло. Мужчина скончался от аппендицита незадолго до свадьбы.

Две мамы или одна?

Когда женщинам исполнилось 46 лет, Джозефа заболела. У нее было подозрение на грипп. К сожалению, она не смогла справиться с болезнью и скончалась в больнице. Через несколько минут умерла и близняшка.

После вскрытия стало ясно, что у них были разные матки, поэтому Франц-младший являлся сыном Рози.

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