Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России

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Глава государства рассказал, в чем уникальность одной из самых престижных профессий современности.

Каждый год в третье воскресенье июля россияне празднуют День работника горно-металлургической промышленности. В 2023-м праздник выпал на 16 июля. В знаменательный день президент России Владимир Путин обратился к трудящимся с поздравлениями и подчеркнул, как сегодня нужна и важна их профессия.

«Сегодня, несмотря на серьезные вызовы, вы достойно продолжаете замечательные профессиональные традиции своих предшественников, понимаете всю ответственность стоящих перед вами задач», — отметил глава государства.

Путин добавил: именно от профессионализма горняков, сталеваров, прокатчиков и обогатителей, представителей других специальностей комплекса зависит, во многом, индустриальная мощь Российской Федерации.

«Уверен, что вы и впредь будете добиваться намеченных целей на благо России. Желаю вам успехов, здоровья и всего самого доброго», — подытожил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин тепло поздравил Мирзиеева с убедительной победой на выборах.