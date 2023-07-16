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Безэкипажные катеры уничтожили за считанные мгновения.

В Минобороны отреагировали на атаку беспилотников в районе Севастополя. Представители оборонного ведомства подчеркнули, что никаких разрушений в результате инцидента нет.

Отмечалось, что российские Вооруженные силы оперативно устранили семь беспилотников. Безэкипажные катеры были разгромлены в северной части Черного моря.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США назвали главную уязвимость западной техники на Украине.