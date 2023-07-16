Шеф-повар Ивлев оценил кулинарные «провалы» Юлии Высоцкой: ничего страшного?
Шеф-повар Константин Ивлев назвал ситуацию с Юлией Высоцкой «оплошностью»
Фото, видео: Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru
По словам гуру кулинарии, имел место явный брак. Можно ли что-то с этим сделать?
Несколько месяцев назад на телеведущую Юлию Высоцкую нахлынула волна хейта. В какой-то момент в интернете разлетелись короткие видеоролики с неудачными рецептами звезды телепрограммы «Едим дома».
Во время пресс-конференции московского фестиваля VK Fest у шеф-повара, блогера и телеведущего Константина Ивлева спросили насчет ситуации с Высоцкой.
«Ничего страшного. По крайне мере, она выпустила большое количество книг, программы популярны, многие готовят по ее рецептам. А такие оплошности бывают у каждого человека», — заявил он.
Также Ивлев отметил, что в разговоре с шоуменом Павлом Волей уже обсуждал эту тему и отмечал, что вины Высоцкой в этом нет.
По его словам, в этой ситуации не прав шеф-редактор, который не понимает в кулинарии и думает, что «так оно и есть».
«Такие материалы, конечно, нельзя было давать. Это явный брак», — отмечает знаменитость.
Юлия Высоцкая ведет свое кулинарное шоу уже более 20 лет. Но почему-то именно в 2023 году зрители обратили внимание на старые выпуски, а точнее — неудачные блюда. Например, сырники, которые расползлись на тарелке, пригоревшее мясо на гриле и черные томаты.
К слову, многие из творческой среды, включая жену Воли, гимнастку Ляйсан Утяшева публично заступились за ведущую.
Ранее 5-tv.ru писал, что Высоцкая призналась, почему не тратит много времени на готовку.