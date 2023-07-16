Никита Михалков и Владимир Досталь подписали в суде мировое соглашение

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В феврале этого года режиссер отсудил у продюсера более 27 миллионов рублей — вернул долг с процентами.

Режиссер Никита Михалков и продюсер Владимир Досталь завершили судебный спор о долге мировым соглашением. В феврале кинодеятель отсудил у оппонента 300 тысяч долларов (Более 27 миллионов рублей. — Прим. ред.) — вернул долг и потребовал проценты. Пять лет назад Досталь и его жена Мариам заняли у него 24 миллиона рублей, заключив соответствующий договор о займе. Однако в должные сроки средства возвращены не были, и режиссер решил действовать не уговорами, а законными санкциями.

Февральское решение суда продюсер попытался оспорить, так как сумма долга значительно увеличилась с учетом процентов. На первом же заседании по апелляционной жалобе Досталя представители спорящих сторон подписали мировое соглашение, и суд признал его действительным. В документе указано, какими частями и в какие сроки займ должен быть перечислен на счет Михалкова.

«Стороны пришли к соглашению, что денежные средства будут выплачиваться в определенное время», — цитирует Starhit.ru представителя Мосгорсуда.

Владимир Досталь занял у Никиты Михалкова крупную сумму, но не спешил ее возвращать. Фото: Филиппов Алексей / ТАСС

В свое время Владимир Досталь выступил продюсером ряда знаменитых отечественных картин. В их числе «Ширли-мырли», «Гражданин начальник», «Сыщики» и «Иван Грозный» и другие. Поработал он и режиссером — над картинами «Они сражались за родину», «Степь», «Ватерлоо» и «Февральский ветер». Вот уже 20 с лишним лет он возглавляет разные кинокомпании, в их числе был и «Мосфильм». Продюсер является старшим братом покойного Николая Досталя — кинорежиссера, сценариста, народного артиста РФ.

Последний снял такие ленты, как «Облако-рай», «Полицейские и воры», телевизионные сериалы «Штрафбат» и тот же «Гражданин начальник» и многие другие. Он скончался в столичной больнице в возрасте 76 лет. По неподтвержденным официально данным, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло прощание с Николаем Досталем. Коллеги с большим уважением проводили кинодеятеля в последний путь.