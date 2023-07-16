Восемь беспилотников сбиты над Севастополем

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

Такое количество назвал губернатор Михаил Развожаев.

Восемь украинских беспилотно-летательных аппаратов (БПЛА) сбиты ночью 16 июля в небе над Севастополем. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Один БПЛА был сбит над морем, пять других успешно подавлены силами радиоэлектроники.

Также Развожаев сообщил, что два надводных беспилотно-летательных аппарата были уничтожены на внешнем рейде.

Благодаря высокому уровню профессиональной подготовки российских бойцов, ни один человек не пострадал при атаке дронов. Все акватории и объекты Севастополя остались целыми.

В городе спокойно и тихо, все оперативные службы приведены в готовность, продолжается полный контроль обстановки.