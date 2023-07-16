Шеф-повару Ивлеву приходится и дома стоять у плиты: «Жена не умеет готовить»

Фото, видео: Instagram* / valeriya__ivleva; 5-tv.ru

Несмотря на внешнюю брутальность, знаменитый телеведущий не пропагандирует устаревшие истины, в которых место женщины на кухне.

Шеф-повар, блогер и телеведущий Константин Ивлев готовит дома на всю семью. Дело не в священном трепете перед профессией и патологической привязанности к плите — просто супруга маэстро Виктория Куденкова не питает страсти к кулинарии и вообще не сильна в этом ремесле. Ничего зазорного в этом мужчина не видит, все, говорит, имеют право выбора.

«Я всегда готовлю сам. У меня жена не умеет готовить, и здесь ничего страшного нет. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. И если это у меня получается лучше, то почему бы и нет», — заявил повар на пресс-конференции московского фестиваля VK Fest.

Как отметил Ивлев, он — человек «старой классической закваски», который привык в один день организовывать питание семейства на неделю вперед. Периодически на его кухне начинают греметь кастрюли, холодильник забивается разными блюдами, которые потом супруга просто разогревает на завтрак, обед и ужин. И такой порядок оказался самым разумным и приятным в этой паре. Да и кто бы отказался от блюд от шефа по три раза в день?

Об избраннице Ивлева Валерии Куденковой публика узнала в 2020 году. В 2021-м влюбленные поженились, а еще через год стали родителями девочки, которую назвали Никой. У повара также есть дети от предыдущего брака Матвей и Маруся. С первой супругой Марией Константин Витальевич прожил 23 года.

Ранее, писал 5-tv.ru, кулинар честно рассказал об истинных причинах развода и появления новых отношений.

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