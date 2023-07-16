Располневшая певица Бьянка похудела на 12 килограммов

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Артистка усиленно трудится, чтобы вернуть красивую фигуру. Наконец, спустя много месяцев, видны первые результаты.

Певица Бьянка активно борется с набранными лишними килограммами, о чем постоянно рассказывает во всех интервью. И вот, наконец, за последние полгода у нее получилось прийти к первому результату — звезда похудела на 12 килограммов. Свои достижения она продемонстрировала в своем личном блоге.

После гормонального сбоя артистка сильно поправилась, но теперь по-тихоньку возвращается к своей «былой» фигуре. На фото Бьянка позирует со спины в черном купальнике, на голове у нее соломенная шляпка, а на ногах резиновая обувь на платформе. Снимок сделан в отпуске в Таиланде.

Изначально звезда планировала похудеть на 20 килограммов. Бьянка хочет сделать пластическую операцию — скульптурировать свой живот и пресс, для этого знаменитости нужно избавиться еще от восьми лишних килограммов.

Ранее 5-tv.ru раскрыл, какие у Бьянки есть проблемы со здоровьем.