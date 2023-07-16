Главное о «фудшеринге»: продукты с истекающим сроком годности начнут раздавать бесплатно

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Kahnert; 5-tv.ru

Как реализуют полезную инициативу и при чем тут махинации с «просрочкой»?

Минпромторг принципиально одобрил идею о бесплатной раздаче продуктов с истекающим сроком годности. Ведомство готово отменить налог на добавленную стоимость на подобный товар, и магазинам будет проще раздать, чем везти на свалку. Благое дело! Но… Это лишь первый шаг к зарождению в России «фудшеринга». Вторым шагом должно стать четкое соблюдение понятия «срок годности», чтобы те продукты, у которых он истекает были безопасны.

Не секрет, что в российских торговых сетях научились ловко продлять истекающий срок годности. Например, переупаковкой или кулинарией, превращая гуру-«гниль» в куру-гриль.

Поводом к тому, чтобы задуматься о масштабах подтасовок стала проверка одного из магазинов федеральных торговых сетей. Чем это закончилось — смотрите в репортаже.