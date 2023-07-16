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Сейчас вместо водохранилища — пустыня. Как выглядят место трагедии?

Вопрос о зерновой сделке гораздо более комплексный, чем просто об украинском зерне из черноморских портов, и зависит от многих факторов. Собственно, сейчас возникает вопрос — а будет ли что экспортировать Украине?

Дело в том, что после обстрелов ВСУ рухнула плотина Каховской ГЭС, а ее водохранилище, помимо прочего, питала оросительную систему трех сельскохозяйственных областей — Херсонской, Запорожской и Николаевской — и на нашем, и на их берегу Днепра. Но сейчас вместо водохранилища — пустыня, в чем убедился корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Остатки главного корпуса почти скрыты под водами Днепра. Он отрезан от берега, добраться до него можно только вплавь. Уничтожены шлюзы сдерживавшие напор воды, смыта дорога, разрушены здания и оборудование.

«Это главный зал, то что от него осталось. Видно, что он пробит насквозь», — сообщает военкор.

Эти кадры облетели весь мир. Тысячи домов ушли под воду в считанные минуты, десятки погибших и пропавших без вести.

«С правой стороны можно разглядеть последствия разрушения станции. Видно, что ее разломало на несколько частей. Можно понять, насколько серьезный был удар и давление воды, чтобы привести к таким последствиям», — показывает Тимашев.

Стреляли, что тогда, что сейчас из американских РСЗО HIMERS, тяжелой артиллерии и минометов. Воронки от снарядов встречаются повсеместно.

«Запускает дроны, обстреливает, пытается диверсии совершить. Но мы наблюдаем, наносим ответное огневое поражение», — рассказывает гранатометчик с позывным «Серый'.

«А вот так выглядит водохранилище в районе Каховской ГЭС. Как видно, вода полностью ушла, все обмелело», — показывает корреспондент.

Дно обнажилось. Баржи и катера лежат на земле.

«Я нахожусь сейчас практически посередине основной магистрали Северо-Крымского канала. Дно сейчас выглядит вот так. Одни ракушки», — обозревает Тимашев.

Это гидротехнические сооружения, контролирующие уровень воды в Северо-Крымском канале. Оборудование здесь в исправном состоянии, но нет воды. Перекрыть канал было решено сразу после подрыва станции, нужно было сохранить ту воду, которая уже питала полуостров Крым.