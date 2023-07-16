Фото, видео: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine; 5-tv.ru

Глава Незалежной так отчаянно пытается стать другом Альянса, что, кажется, там уже не рады сотрудничеству с навязчивым управленцем.

Эффект от неудачного украинского наступления произвел на западных спонсоров колоссальный эффект: многие рады бы уже все бросить и разбежаться, но неудобно у всех на виду. Ради кадров единения все и затевалось. Я бы даже сказал, ради одного единственного кадра, «семейной фотографии» стран НАТО вместе с Владимиром Зеленским.

Киев мечтал, анонсировал, видел уже Украину в НАТО. Но не позвали. Вернее, позвали, но не туда. Зеленский был на саммите альянса в Вильнюсе, но как бы на заднем дворе — его пустили только на общий ужин, и фото на фоне спин европейцев — это явно не то, ради чего посылают боевиков ВСУ в бессмысленные атаки.

Зеленский так обиделся, что позволил себе даже накинуться на своих спонсоров. Мол — то что вы обещаете это абсурд, нам нужны конкретные даты, схемы. В ответ его впервые публично же щелкнули по носу. Подробности — в репортаже.