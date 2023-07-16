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Украинские боевики уже сами отказываются пользоваться иностранным снаряжением. Почему же?

Выбитые вооружения ВСУ их западные спонсоры пытаются компенсировать новыми поставками, а там, где запасов не хватает, расширяют номенклатуру. В ход пошли уже запрещенные в большинстве стран мира кассетные боеприпасы. На минувшей неделе Вашингтон объявил о таких поставках, на этой неделе Пентагон отчитался — они уже на Украине. Такая оперативность означает, что решение было принято давно, грузы были отправлены, а все остальное — для отвода глаз.



ВСУ уже применяли подобные боеприпасы, например, при обстреле городов «Точкой У». Это всегда означало большое число погибших и раненых среди мирных жителей. Но тут речь идет не о разовых обстрелах, а о принципиальном переходе на такие снаряды. Российские войска воздерживались до последнего момента от использования кассетных боеприпасов, хотя они у нас тоже есть в арсеналах.



О новых поставках объявили французы — это будут дальнобойные ракеты, аналоги английских Storm Shadow. Немцы подгоняют новых «Леопардов» взамен сгоревших, американцы — БМП Bradley. В общем, западный конвейер работает, вопрос в том, удастся ли набрать экипажи.

«Я могу вам сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки. Почему? Потому что они являются приоритетной целью для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя — и это малоприятное обстоятельство, которое, в общем, мешает их использовать. А горят они так же, как и все остальные, даже лучше, чем остальные, советского производства известные Т-72», — сообщил президент Владимир Путин на первом форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».