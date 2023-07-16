Власти Украины высказались о покушении на Симоньян

В офисе Зеленского прокомментировали обвинения в покушении на Симоньян

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Советник главы офиса Зеленского заявил, что Маргарита Симоньян не влияет на политические решения России.

Киев не считает себя причастным к подготовке покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. Об этом заявляет советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк агентству УНИАН.

Подоляк заверил, что Симоньян не нужна Украине, так как «ни на что не влияет». Он уверен в том, что журналистка не играет какой-либо важной роли в происходящем — и в рамках конфликта на Украине, и в рамках глобального политического отношения к России в мире.

«Они совершенно точно нам не нужны», — заявил Подоляк в телевизионном эфире.

Ранее 5-tv.ru опубликовал заявление Марии Захаровой о том, что покушение на Маргариту Симоньян показывает террористическую сущность режима Зеленского.