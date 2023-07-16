CNN: министр финансов США Йеллен съела в Китае галлюциногенные грибы

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Политик употребила в пищу сразу четыре порции.

Глава американского министерства финансов Джанет Йеллен в ходе визита в Китай съела четыре порции грибов, известных своими галлюциногенными эффектами. Об этом сообщает телеканал CNN, пообщавшись с помощником министра финансов США.

Он также сообщил, что Йеллен употребила эти грибы в ресторане и очень ими насладилась. Речь идет о местных грибах Lanmaoa asiatica, они являются ядовитыми. Профессор института ботаники Питер Мортимер отметил, что ученые до сих пор не могут выявить, какой конкретно компонент в составе блюда вызывает галлюцинации.

В самом ресторане, в котором обедала министр, сообщили, что все подаваемые блюда из этих грибов всегда готовятся качественно, при разумном употреблении они не представляют опасности для человека.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Белом доме дважды находили марихуанну.