За съемку отвечает Авербух: Арзамасова устроила откровенную фотосессию в отпуске

Фото: Смитюк Юрий / ТАСС

Молодая звезда «Папиных дочек» не из тех, кто любит обнажаться для соцсетей, но иногда можно и исключение сделать, верно?

Актриса Елизавета Арзамасова порадовала поклонников летними фото из отпуска и даже показала свое тело в купальнике. С учетом ее обычно скромного, целомудренного стиля эта фотография взорвала соцсети. Звезда сериала «Папины дочки» предстала перед публикой в открытом купальнике верхом на гидроцикле. И предупредительно сообщила подписчикам своего блога, что снимки сделал главный фотограф ее семьи — муж, разумеется, фигурист и хореограф Илья Авербух.

«Все замечания по настроению и погоде принимаю я, а за качество съемки отвечает главный фотограф семьи», — написала Арзамасова, дав ссылку на аккаунт супруга.

Елизавета Арзамасова нечасто публикует откровенные кадры. Фото: Instagram* / liza_arzamasova

Несколькими днями ранее артистка опубликовала еще пару «легкомысленных» кадров. Они также сделаны на пляже, героиня запечатлена в ярком купальнике и соломенной шляпе на фоне белого песка, шезлонгов и зонтиков. Этот пост стал первым после появления на свет ее сына Льва (мальчику уже два года), продемонстрировавшим фигуру. Которая, судя по всему, нисколько не пострадала после беременности и родов.

«Пора уже внести немного летнего легкомыслия в мою серьезную ленту. Фотограф — муж», — заигрывала с публикой актриса.

Как водится в светских хрониках, счастливый брак Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха регулярно «трещит по швам». Звезд не раз подозревали в ссоре, изменах, разводе. На руку сплетникам играет, в том числе, большая разница в возрасте между супругами — жене 28 лет, мужу 49. Но всем толкователям любви назло знаменитости только улыбаются, обнимаются и целуются — в тех же соцсетях, на прогулках с малышом, красных ковровых дорожках и прочих мероприятиях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Арзамасова ответила на слухи о проблемах в семье.

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