Солистка группы «А’Студио» Кети Топурия высказалась об эмиграции из России

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Артистка подчеркнула, что не мучилась выбором и не искала способов иначе устроить свою жизнь после начала военной спецоперации РФ на Украине.

Солистка популярной группы «А’Студио» Кети Топурия заявила, что не планирует уезжать из России, и на этот счет у нее есть твердое убеждение. В эфире шоу блогера Карена Адамяна она подчеркнула, что не мучилась выбором и не искала способов иначе устроить свою жизнь после начала военной спецоперации РФ на Украине. И на коллег по творческому цеху, что предпочли отправиться за рубеж, не оглядывалась.

«У меня нет и никогда не было сомнений: я никуда не собираюсь уезжать. У каждого человека есть свой выбор. Поэтому тех, кто переехал, я не осуждаю», — сказала звезда.

По словам Кети Топурия, последствия бегства многих российских музыкантов и актеров, выступивших против политики страны, она ощущает напрямую. У коллектива «А’Студио» стало намного больше работы, востребованность повысилась. Из-за этого певица, мама двоих детей, проводит значительно меньше времени с семьей.

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