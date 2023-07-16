ВСУ нанесли удар по Алешкам зажигательными боеприпасами в Херсонской области

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Украинские боевики атаковали жилой сектор города.

Украинские боевики атаковали зажигательными боеприпасами жилой сектор города Алешки в Херсонской области. В результате обстрела сгорело два дома, а повреждено не менее четырех. Об этом 14 июля заявил представитель военного следственного управления СК РФ по Объединенной группировке войск (сил).

Со слов очевидцев, неустановленный артиллерийский припас взорвался в воздухе, а некоторые зажигательные элементы рухнули на жилой сектор. Сейчас следователи проводят ряд консультаций с экспертами-взрывотехниками, чтобы грамотно зафиксировать следы обстрела.

Кроме того, зажигательные элементы в форме шестигранника местные жители находили по всему городу, после ночных обстрелов даже возник крупный лесной пожар, который распространился на десятки километров.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что боевики ВСУ обезвреживают минные поля собственными телами.