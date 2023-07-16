ВСУ нанесли удар по Алешкам зажигательными боеприпасами в Херсонской области
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Украинские боевики атаковали жилой сектор города.
Украинские боевики атаковали зажигательными боеприпасами жилой сектор города Алешки в Херсонской области. В результате обстрела сгорело два дома, а повреждено не менее четырех. Об этом 14 июля заявил представитель военного следственного управления СК РФ по Объединенной группировке войск (сил).
Со слов очевидцев, неустановленный артиллерийский припас взорвался в воздухе, а некоторые зажигательные элементы рухнули на жилой сектор. Сейчас следователи проводят ряд консультаций с экспертами-взрывотехниками, чтобы грамотно зафиксировать следы обстрела.
Кроме того, зажигательные элементы в форме шестигранника местные жители находили по всему городу, после ночных обстрелов даже возник крупный лесной пожар, который распространился на десятки километров.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что боевики ВСУ обезвреживают минные поля собственными телами.