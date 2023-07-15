Полковник Макгрегор предсказал, что в случае войны РФ уничтожит США своими подлодками

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У нашей страны есть существенное преимущество в возможном конфликте.

Если Россия и США все-таки окажутся в состоянии войны, то у РФ есть существенное преимущество, рассказал полковник Дуглас Макгрегор в интервью Майклу Сэвиджу. Наша страна может заполнить весь Атлантический океан своими подлодками, что автоматически может поставить Соединенные Штаты Америки под угрозу уничтожения.

Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что самым глупым поступком, на который способны США — это начать угрожать России ядерным оружием.

По словам Макгрегора, российских военных всегда поддержит китайский флот, а сама РФ сможет контролировать атомными подводными лодками еще и Тихий океан. Также не стоит забывать и о том, что существенная часть американского атомного подводного флота находится в данный момент в ремонте.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что полковник Макгрегор предрек Украине печальное будущее.