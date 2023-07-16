Волочкова рассказала, как с позором заработала на квартиру для матери в 14 лет

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Балерина призналась, что ей пришлось пережить страшное ради денег, которые она тогда заработала.

Балерина Анастасия Волочкова подарила своей маме квартиру в 14 лет. Это была первая в ее жизни недвижимость, купленная на собственные деньги. Однако ради этих денег пришлось не только потрудиться, но и пережить момент профессионального провала. Во время гастролей в Японии юная танцовщица от волнения упала на сцене. В одном из интервью звезда поделилась, что падение длилось считанные секунды, но ей они показались вечностью, пишет 7Дней.ru.

«От расстройства и избытка других чувств мне показалось, что летела я вечность, причем в пропасть! Но в итоге все закончилось хорошо: благодаря тем гастролям я презентовала моей мамочке квартиру», — рассказала Волочкова.

Балерина не раз говорила, что в молодости тратила на мать баснословные суммы — почти все заработанные деньги. Но по прошествии многих лет, по словам знаменитости, отношения с родительницей дали трещину. Сегодня она винит именно маму в чрезмерном вмешательстве в личную жизнь, в частности, в расставании с любимым мужчиной — бизнесменом Сулейманом Керимовым.

Детско-родительский конфликт в семье Волочковой — актуальная реальность по сей день. Теперь звезда конфликтует со своей дочерью Ариадной. Девочка живет в семье отца Игоря Вдовина, она очень близка с мачехой, а родную мать не пригласила даже на выпускной. Балерина уверена, что наследницу специально настраивают против нее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первой встрече Анастасии Волочковой с дочкой после скандала из-за выпускного. Артистка довольно резко прокомментировала роман 17-летней Ариадны.