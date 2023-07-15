Министр обороны Великобритании Бен Уоллес покидает свой пост

Фото: www.globallookpress.com / Gustavo Valiente

Чиновник полностью уйдет из политики этой осенью.

Глава британского Минобороны Бен Уоллес в беседе с The Times заявил, что собирается покинуть свой пост этой осенью. Министр также сообщил, что полностью уйдет из политики.

Бен Уоллес неоднократно критиковал Украину и киевский режим за то, что они не испытывают совершенно никакой благодарности Западу за оказанную им военную помощь. Политик отмечал, что Киев только и делает, что требует больше оружия, вместо того, чтобы экономно использовать боеприпасы.

Ранее 5-tv.ru сообщили о потери более 20% вооружений ВСУ только за последние две недели.