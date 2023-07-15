Бред сумасшедшего: Бузова отказалась устраивать свадьбу со своим возлюбленным

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Блогер призналась, что это решение далось ей не сразу.

Блогер и бизнесвумен Анна Бузова рассказала в своем Telegram-канале о том, что не хочет выходить замуж за своего возлюбленного Константина Штрыкина. Молодой человек сделал ей предложение спустя всего лишь три месяца после знакомства, и сначала она согласилась, но потом изменила свое решение.

Оказалось, что Анна насмотрелась на опыт своих замужних подруг и ужаснулась — некоторые почти сразу после свадьбы подавали заявление на развод. Лишь несколько ее знакомых реально получили кайф от праздника, остальные же называют этот день самым «геморройным» в жизни.

«Мы уже достигли того возраста, когда можем игнорировать навязанное обществом „надо“. Слава Богу, нет нужды играть свадьбу, потому что так положено. Думаю, такие традиции — бред сумасшедшего», — написала звезда в социальной сети.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ольга Бузова обратилась к своим будущим ухажерам и поклонникам.