В Подмосковье грузовик столкнулся с 15 машинами, три человека пострадали
Денис Птицын 20 0
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Погибших в результате аварии нет, но несколько людей пострадало.
Грузовик Scania столкнулся с 15 машинами на трассе М-1 «Беларусь» в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
Три человека пострадали, их госпитализировали в медицинское учреждение. Движение на аварийном участке магистрали затруднено.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют полную картину произошедшего.