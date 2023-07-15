Илон Маск обвинил США в лицемерии из-за отправки кассетных снарядов на Украину

Илон Маск заявил, что ничего хорошего из-за поставок кассетных боеприпасов Киеву не выйдет

Фото: Reuters / CLODAGH KILCOYNE

Предприниматель резко раскритиковал администрацию президента Джо Байдена.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск раскритиковал администрацию президента Джо Байдена и предупредил о серьезных негативных последствиях поставок США Украине кассетных снарядов. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

«Ничего хорошего из этого не выйдет», — написал предприниматель.

Илон Маск напомнил, что Соединенные Штаты Америки всегда осуждали тех, кто используют кассетные боеприпасы, однако теперь сами отправляют их Украине для применения в боях. Происходящее он назвал лицемерием.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что удар ВСУ по Токмаку кассетными бомбами является прямом актом геноцида.