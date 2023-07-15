ФСБ опубликовала видео задержания агентов СБУ, готовивших покушение на Симоньян

Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian FSB press service; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

За убийство журналистки членам неонацистской группировки пообещали полтора миллиона рублей.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала членов неонацистской группировки, готовивших покушение на главреда «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян. Видео задержания опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По словам одного из задержанных, он создал неонацистскую группировку «Параграф 88», после чего связался со Службой безопасности Украины (СБУ). Сначала группировка получила задание расклеивать листовки с начальником Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллом Будановым, затем ей было поручено готовить покушение на Симоньян.

Члены группировки провели разведку места жительства журналистки, за что получили 20 тысяч рублей. После этого куратор из СБУ указал, где было спрятано орудие убийства — АК-105 и деньги. За убийство неонацисты должны были получить 1,5 миллиона рублей. При попытке забрать оружие и деньги из тайника главарь группировки был задержан сотрудниками ФСБ.

По адресам проживания членов группировки в Москве и Рязанской области правоохранители обнаружили и изъяли оружие — автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники, а также нацистскую символику и печатные материалы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на главного редактора «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян украинскими боевиками готовилось покушение.