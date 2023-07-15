Суд арестовал Михаила Полякова по делу о вымогательстве

Суд арестовал предполагаемого администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» Полякова по делу о вымогательстве

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Подсудимому может грозить солидный срок.

В Москве прошел суд по делу о вымогательстве. На скамье подсудимых оказался Михаил Поляков, который по некоторым данным является администратором Telegram-канала «Кремлевская прачка».

Подозреваемому избрана мера пресечения на срок в два месяца до 13 сентября 2023 года. Ожидается, что суд изберет меру пресечения и его предполагаемому соучастнику Александру Санину.

Подсудимому в случае вынесение обвинительного приговора грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, почему суд отложил заседание по изменению меры пресечения блогеру Лерчек.