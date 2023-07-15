«Акт геноцида»: удар ВСУ по Токмаку кассетными бомбами был направлен на мирное население

Фото, видео: Reuters / US ARMY; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

Применяя поставленные американцами кассетные боеприпасы, украинские боевики совершают очередное военное преступление.

Удар кассетными бомбами по городу Токмак в Запорожской области — это не что иное, как очередной акт геноцида по отношению к мирному населению со стороны киевского режима. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Это действительно относится к актам геноцида, потому что в основном удар наносится по мирному населению», — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не впервые применяют кассетные боеприпасы против гражданского населения Донбасса. До этого они обстреливали аналогичными снарядами из ракетного комплекса «Точка-У» Донецк и Краматорск.

Кнутов подчеркнул, что при использовании кассетных бомб страдают в первую очередь мирные граждане, и именно поэтому более 120 стран подписали конвенцию, запрещающую их применение.

«От 14% до 25% этих боеприпасов не взрываются и фактически превращаются в мины. Это оружие эффективно для применения на открытых площадях. Военные имеют блиндажи и окопы, которые их защищают. Гражданское же население остается беззащитным. Поэтому по большому счету кассетные боеприпасы — это средство борьбы с мирным населением», — отметил эксперт.

По мнению Кнутова, ВСУ будут пытаться применять американские кассетные бомбы для нанесения ударов по линии обороны российской армии. При точных разведданных это может дать им некоторый результат. Однако, указал эксперт, российские военные заранее готовятся к таким ударам и оборудуют укрепления. Кроме того, у России с советского времени осталось большое количество своих кассетных бомб и снарядов, которые могут быть использованы в качестве ответной меры.

«Если Украина начнет применять подобное оружие против российской армии, то Россия будет вынуждена в ответ применять такие же боеприпасы. Учитывая, что у нас таких боеприпасов гораздо больше, чем у Украины, и они более точные и мощные, основные потери будет нести в первую очередь украинская армия», — заключил Кнутов.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков в беседе с 5-tv.ru назвал применение кассетных боеприпасов терактом и военным преступлением украинской армии.