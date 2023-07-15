Возвращение легенды: Сафронов рассказал, как Дроздов преодолевает трудности

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Телеведущему стало плохо из-за четырех чашек какао.

Николай Николаевич Дроздов, которому 86 лет, снова обратился за помощью в больницу. Но на этот раз нет никаких серьезных причин для беспокойства. Как стало известно, легендарный телеведущий и доктор биологических наук Николай Дроздов скоро вернется домой, где будет находиться под присмотром своей жены, Татьяны Петровны. Об этом рассказал художник и друг зоолога Никас Сафронов изданию KP.RU.

Карета скорой помощи 13 июля Николая Дроздова доставила в одну из московских больниц. Но из-за чего телеведущий туда попал?

Хронология событий

Утром зоолог и его супруга Татьяна посетили офтальмологическую клинику, где, по просьбе Никаса Сафронова, Дроздову сделали операцию по замене хрусталика глаза. В настоящее время телеведущий проходит восстановительные процедуры для глаза. Проблемы со зрением у него начались после неудачного падения на льду минувшей зимой, когда он заработал переломы и трещину в семи ребрах.

Теперь эти проблемы успешно решаются, а процесс восстановления движется полным ходом. Конечно, в таком возрасте лечение отнимает больше времени, чем у молодых людей. Однако причина госпитализации телеведущего была связана с другим. 13 июля он выпил сразу четыре кружки какао и ему очень понравилось! После этого у него начались проблемы с желудком, вероятно, из-за непривычки, так как профессор обычно питается маленькими порциями и придерживается диеты. Николай не хотел вызывать врачей, полагая, что все пройдет само собой. Но его супруга настояла и вызвала скорую помощь, после чего врачи приняли решение о его госпитализации.

Никас Сафронов рассказал, что после беседы с женой зоолога он выяснил, что скоро телеведущего выпишут: Дроздову сделали КТ в больнице и сейчас он чувствует себя на все сто. Ему проводят капельницы и другие процедуры. Медики решили оставить его в стационаре до понедельника, чтобы успеть провести гастроскопию и окончательно проверить состояние желудка.

В августе Дроздов должен посетить открытие Аллеи Славы у Останкино, где будет установлен его почетный знак. Это связано с тем, что зоолог стал первым ведущим, который проработал на телевидении целых 55 лет в одной передаче. Никас Сафронов будет сопровождать его на этом мероприятии.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Дроздова рассказала о его состоянии после госпитализации.