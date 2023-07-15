«Джентльмен даже в этой ситуации»: Иван Краско перенес сложную операцию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

Сейчас актеру нужен отдых, он пробудет в реанимации до вторника.

Российский актер Иван Краско уже пережил операцию. Оказалось, что ему удалили тромб из головного мозга. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала его помощница Дарья Пашкова.

По ее словам, все случилось четыре дня назад. Сын знаменитости Федор рассказал ей, что отца парализовало на даче и они вызвали скорую. Медики срочно доставили актера в центр Алмазова.

«Ему сделали экстренную операцию по удалению тромба из головного мозга через сосуды. Это очень сложная операция», — рассказывает Пашкова.

Она также добавила, что Иван Иванович уже лежал в этой клинике в феврале и местные врачи всегда ему помогали, они очень благодарны им.

«Сейчас он чувствует себя хорошо. Я была в реанимации, его специально для меня разбудили, он начал мне целовать ручки. Он джентльмен даже в этой ситуации», — посмеялась помощница.

Сейчас Краско хорошо себя чувствует, что ему нужен отдых. Он пробудет в реанимации до вторника, а дальше, возможно, ему наймут сиделку.

В больницу Иван Краско попал 12 июня. Его помощница рассказывала, что у него тогда отказала левая часть тела. По некоторым данным, медики диагностировали у него проблемы с сердцем, вызванные последствиями инсульта.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как сын Ивана Краско рассказал о самочувствии отца после операции.