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Неужели Североатлантический альянс тайно отправит людей в зону СВО?

Украина будет полагаться на экспертов НАТО для управления американскими истребителями F-16. Об этом рассказал военный политолог и подполковник запаса МВД Олег Иванников изданию URA.RU.

Эксперт объяснил, что украинским пилотам будет тяжело быстро освоить такую сложную и дорогостоящую технику, да и еще все инструкции на английском языке. Кроме того, при текущем состоянии Военно-воздушных сил Украины, использование F-16 представляется затруднительной задачей в ближайшие годы.

Поэтому рассматриваются альтернативные варианты: привлечение летчиков из стран НАТО, ушедших в отставку, также есть подозрения, что пилотов Североатлантического альянса временно освободят от должностных обязанностей. Все ради того, чтобы именно они управляли этими истребителями.

Иванников также не исключил возможность участия действующих военных НАТО в качестве пилотов. По его мнению, западные страны могут провести свои хитрые и провокационные схемы, в рамках которой активный летный состав НАТО будет временно переведен на Украину в виде частных военных компаний. Только после этого можно будет говорить о полноценной эксплуатации сложной техники НАТО в зоне СВО.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

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