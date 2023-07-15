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Глава Украины надеется на вмешательство третьей стороны, считает эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский вовсю пытается скрыть все данные о тех потерях, которые реально несут Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем личном блоге.

По его словам, ВСУ несут просто катастрофические потери с начала своего контранступления и потеряли уже почти 30 тысяч человек.

«Зеленский и его офицеры в отчаянии, они понимают, что уже проиграли, а от их вооруженных сил ничего не остается», — говорит Макгрегор.

Также он добавил, что глава Украины все равно пытается не обсуждать эту тему и реальных цифр погибших не знает никто, кроме него. Возможно, он надеется, что его спасет вмешательство третьей стороны в затянувшийся конфликт.

Президент РФ Владимир Путин ранее подтвердил, что украинская сторона начала анонсированное контрнаступление в зоне СВО. Он указал, что ВС РФ эффективно удается отражать наступательные действия противника, не оставляя ему шансов на реализацию поставленных задач.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как США хотели разрушить надежды Киева на вступление в НАТО из-за твита Зеленского.