Файеры и крики: футбольные фанаты устроили дебош в электричке в Казани

Полиция задержала 35 футбольных фанатов за дебош в электричке в Казани

Фото: www.globallookpress.com / imago sportfotodienst

Хулиганы устроили настоящий дебош в поезде.

В Казани полицейские задержали в одной из электричек, направляющейся из Нижнего Новгорода, 35 футбольных фанатов. Об этом сообщает МВД.

Согласно информации, по дороге они мешали попутчикам, портили имущество и жгли файеры.

«На 28 задержанных были составлены административные протоколы за хулиганство. Также было возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Также в МВД уточнили, что все хулиганы, доставленные в отделение полиции, оказались футбольными фанатами, которые ехали на матч на «Ак Барс Арене» между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. По предварительным данным СМИ, большинство из задержанных — болельщики ЦСКА.

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